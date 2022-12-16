أخبار اليمن : قصف مليشيا الإصلاح على وادي عبيدة يوقع 7 قتلى

قصف مليشيا الإصلاح على وادي عبيدة يوقع 7 قتلى
قُتل 7 مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم بقصف مليشيات مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي تجمعاً لهم في منطقة غويربان بوادي عبيدة شرق مأرب.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة، أن مليشيا الإصلاح الموالية للعدوان قصفت تجمع لآل حريقدان، أحد فروع قبيلة عبيدة في منطقة غويربان، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة.
وأشار المصدر إلى أن مليشيا مرتزقة العدوان شنت قصف مدفعي مكثف على القرى المأهولة بالسكان واستخدمت الدبابات والأسلحة الثقيلة، محدثاً حريقاً في إحدى مقطورات الوقود.
واندلعت المواجهات على خلفية وقف سلطة المرتزقة حصة آل حريقدان من مادة الديزل لسقي مزارعهم.
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