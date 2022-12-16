أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور محمد عزان

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ منصور محمد عزان
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ منصور محمد مبخوت عزان عضو مجلس الشورى، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.
وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى شقيقه علي محمد مبخوت عزان، ونجل الفقيد الدكتور ريان منصور عزان، بمناقب الراحل وسجله الوطني الزاخر بالعطاء والدفاع عن القضايا الوطنية المحورية والانتصار لها بصدق الموقف والانتماء والحب لوطنه، عُرف بمواقفه المناهضة للعدوان، وإسهاماته في المجال الخيري وإصلاح ذات البين.
وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل عزان وجميع أبناء مديرية الخبت بمحافظة المحويت في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.
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