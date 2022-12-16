أخبار اليمن : قصف سعودي عنيف على مناطق حدودية في صعدة

دوت الخليج -

قصف سعودي عنيف على مناطق حدودية في صعدة

صعّدت قوات العدو السعودي اليوم من قصفها المدفعي والصاروخي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. قصف سعودي عنيف على مناطق حدودية في صعدةصعّدت قوات العدو السعودي اليوم من قصفها المدفعي والصاروخي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. وأفاد مصدر أمني بأن مدفعية الجيش السعودي استهدفت بقصف مكثف مناطق متفرقة من مديريتي شدا ورازح الحدوديتين، وذلك بعد ساعات من استهداف منطقة غافرة بمديرية الظاهر بقصف صاروخي سعودي. يشار إلى أن المناطق الحدودية تتعرض بشكل متكرر لقصف مدفعي وصاروخي سعودي، الأمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا وخسائر فادحة في منازل وممتلكات المواطنين.

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