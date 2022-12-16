أخبار اليمن : إتلاف 8 أطنان مواد متنوعة مخالفة للمواصفات

إتلاف 8 أطنان مواد متنوعة مخالفة للمواصفاتأتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، اليوم، 8 أطنان من المواد الغذائية والصناعية المتنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأوضحت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم ضبط هذه الكميات في مركز رقابة الراهدة وتشمل مسحوق شراب صناعي وحلوى مصاص ولهايات اطفال ومسدسات خرز وأدوات تجميل وحوت فلتر خيني.

ولفت إلى أنه تم اتلافها كونها تؤثر على الصحة والسلامة وتشمل غش وتضليل للمستهلك وبعضها محظور استيرادها.

وأشار البيان إلى أن الضبط والاتلاف تم وفقا للمهام القانونية المخولة للهيئة، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات من شأنها أن تضر المستهلك باعتبارها خط الدفاع الأول.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية على تشديد الإجراءات في المنافذ والمراكز الرقابية لمنع التهريب لأي سلع أو بضائع محظورة أو مغشوشة ومخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وغير صالحة للاستخدام.

وشددت الهيئة في بيانها على ضرورة التزام الجميع بالمواصفات القياسية في عمليات الاستيراد والإنتاج.