أخبار اليمن : خلال يوم.. وفاة وإصابة 52 شخصاً بحوادث مرورية

دوت الخليج -

خلال يوم.. وفاة وإصابة 52 شخصاً بحوادث مرورية

توفي وأصيب 52 شخصاً جراء حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الأربعاء. خلال يوم.. وفاة وإصابة 52 شخصاً بحوادث مروريةتوفي وأصيب 52 شخصاً جراء حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الأربعاء. وأفادت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 49 آخرين بينهم 30 إصابتهم بليغة، جراء 29 حادثاً مرورياً، شمل صدام ودهس وانقلاب. وأوضحت أن الخسائر المادية لتلك الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة تقدر بنحو سبعة ملايين و550 ألف ريال. ودعت الإدارة العامة للمرور الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية في الشوارع والطرقات ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث.

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