أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل مانع علي الصيح

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل مانع علي الصيحبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الشيخ مانع علي غالب الصيح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس الشورى، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى أبناءه الشيخ عبد ربه مانع علي الصيح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والدكتور عبدالحميد مانع علي الصيح عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو هيئة الرقابة التنظيمية، والدكتور عمر والشيخ علي مانع علي الصيح، بمناقب الفقيد الذي كان من كبار رجالات اليمن، قضى معظم حياته في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، وإسهاماته في استقرار المجتمع من خلال سعيه لإصلاح ذات البين وتغلّيب صوت الحكمة في معالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي والقبلي، معتبراً رحيله خسارة كبيرة لليمن الذي فقد أحد رجالاته المخلصين.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل الصيح بمديرية ضوران آنس محافظة ذمار في هذا المصاب الجلل.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..