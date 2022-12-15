أخبار اليمن : مأرب.. استشهاد طفل بانفجار مقذوف في رحبة

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مأرب.. استشهاد طفل بانفجار مقذوف في رحبة

استشهد طفل اليوم بانفجار مقذوف من مخلفات العدوان أثناء رعيه للأغنام في مديرية رحبة بمحافظة مأرب. مأرب.. استشهاد طفل بانفجار مقذوف في رحبةاستشهد طفل اليوم بانفجار مقذوف من مخلفات العدوان أثناء رعيه للأغنام في مديرية رحبة بمحافظة مأرب. وأكد مصدر محلي بالمحافظة، استشهاد الطفل سعيد محمد عبدالله علي أبوعشة البالغ من العمر 11 عاماً، بانفجار مقذوف به أثناء رعيه للأغنام في منطقة الفرع بمديرية رحبة. يذكر أن مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية والقذائف تسببت في سقوط العشرات من المواطنين في مديرية رحبة بين قتيل وجريح.

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