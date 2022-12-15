أخبار اليمن : الكشف عن طريقة لإطالة عمر الهاتف الذكي

الكشف عن طريقة لإطالة عمر الهاتف الذكي
كشف المهندس الروسي نيكولاي نوفيكوف عن إحدى نقاط الضعف التي تؤثر على عمل الهاتف الذكي ألا وهي منفذ الشحن.
وفقًا لنوفيكوف، المهندس في شركة "سيرفيونيكا" الروسية، فإنه يمكن تجنب دخول الغبار إلى المنفذ عن طريق تنظيف الموصل كل شهرين إلى ثلاثة أشهر. وشدد على أن الإجراء يجب أن يتم بحذر شديد حتى لا تتلف جهات الاتصال.
ونصح نوفيكوف باستخدام الإبر الرفيعة أو المسواك والسوائل التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول. وخلص المهندس إلى أنه بهذه الطريقة يمكن سحب البلاك والأوساخ من الموصل.
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