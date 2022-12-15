أخبار اليمن : وفاة وإصابة 17 شخصاً في حوادث مرورية خلال يوم واحد

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وفاة وإصابة 17 شخصاً في حوادث مرورية خلال يوم واحد

توفي وأصيب 17 شخصاً في حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الثلاثاء. وفاة وإصابة 17 شخصاً في حوادث مرورية خلال يوم واحدتوفي وأصيب 17 شخصاً في حوادث مرورية بأمانة العاصمة والمحافظات يوم الثلاثاء. وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور، أن شخصين توفيا وأصيب 15 آخرون بينهم 13 إصابتهم بليغة، جراء 21 حادثاً مرورياً توزع بين صدام ودهس وانقلاب. وأفادت بأن تلك الحوادث تسببت بخسائر مادية تقدر بنحو خمسة ملايين و500 ألف ريال يمني. وأرجعت إدارة المرور، أسباب الحوادث المرورية إلى السرعة الزائدة وإهمال السائقين والمشاة. ودعت إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية في الشوارع والطرقات لتجنب مخاطر التعرض للحوادث.

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