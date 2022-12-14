أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود

تحالف العدوان يحتجز سفينتي وقود
احتجز تحالف العدوان الأمريكي السعودي سفينتي وقود ومنعهما من الوصول إلى ميناء الحديدة.
وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل، أن تحالف العدوان ما يزال يواصل القرصنة على سفن المشتقات النفطية، حيث قام باحتجاز سفينة البنزين “كوزموغراف” وسفينة الديزل “ديتونا” بالرغم من طابعهما الإنساني وخضوعهما للتفتيش في جيبوتي.
وحمل المتوكل تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية واحتجازها والتسبب في فرض غرامات مالية عليها، والتي يتحملها الشعب اليمني وتضاعف من معاناته.
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