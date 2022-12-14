أخبار اليمن : أجواء باردة إلى شديدة البرودة في هذه المناطق

أجواء باردة إلى شديدة البرودة في هذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى شديدة البرودة، في عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع وشمال شرق محافظة إب.
ومن المحتمل أجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، تعز، إب وغرب محافظتي الجوف ومأرب وذلك أثناء الليل والصباح الباكر.
وأشار المركز إلى رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.
وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4 في عمران، 4 في ذمار، 4.4 في صنعاء، 7.6 في السدة، 9.6 في إب، 10 في المحويت.
وحذر المركز المواطنين كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمسافرين والمزارعين من الطقس البارد، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه.
كما حذر الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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