أخبار اليمن : دراسة: الاندفاعات القصيرة من النشاط مفيدة لصحتنا

دراسة: الاندفاعات القصيرة من النشاط مفيدة لصحتنامن المعروف لمعظمنا أن التمارين المنتظمة مهمة لصحتنا ولكن مع جداولنا المزدحمة ، يكافح الكثير منا لإيجاد الوقت المناسب للتمرين.

وأظهرت البيانات المأخوذة من دراسة جديدة نشرت في "المحادثة" The Conversation أنك لست بحاجة إلى تمرين طويل للحصول على فوائد صحية من التمارين.

وكشف البحث أن ما لا يقل عن 3 أو 4 دقائق من النشاط القوي والقصير على مدار اليوم كان مرتبطًا بانخفاض كبير في خطر الوفاة المبكرة من جميع الأسباب مقارنة بالأشخاص الذين لم يفعلوا شيئًا.

ولإجراء الدراسة ، قام الباحثون بتوظيف 25241 مشاركًا من دراسة Biobank في المملكة المتحدة الذين أفادوا بأنهم لم يمارسوا أي نشاط بدني ترفيهي أو المشي الترفيهي أكثر من مرة واحدة في الأسبوع. كان حوالي 56 في المائة من المشاركين من الإناث ، بمتوسط عمر يبلغ حوالي 62 عامًا.

ولضمان حصولهم على صورة دقيقة لمستويات نشاط المشاركين ، قدموا لهم أجهزة تتبع اللياقة البدنية القابلة للارتداء - على غرار الساعات الذكية - التي ارتدوها على معصمهم لمدة أسبوع.

وسمح للباحثين هذا بمراقبة مستويات نشاط المشاركين بدقة على مدار اليوم - وهو أمر يصعب على معظم الناس تذكره.

ثم قام الباحثون بعد ذلك بربط البيانات التي تم جمعها في بداية الدراسة بالسجلات السريرية للمشاركين لمدة سبع سنوات تقريبًا بعد ذلك. سمح للباحثين هذا بالتحقق مما إذا كان أي من المشاركين قد مات ، وسبب وفاته.

وحرص الباحثون على التحكم إحصائيًا في التحليل للعوامل التي قد تفسر النتائج بخلاف ذلك - مثل النظام الغذائي للشخص أو ما إذا كان مدخنًا.

وتم استبعاد أيضًا أي مشاركين تم تشخيصهم بالفعل بالسرطان وأمراض القلب في بداية الدراسة ، وكذلك المشاركين الذين ماتوا في أول عامين من فترة المتابعة. سمح لنا هذا بضمان أن النتائج كانت أكثر قوة من الناحية العلمية.

من المثير للدهشة ، أنه على الرغم من أن المشاركين لم يبلغوا عن أي تمرين منظم ، إلا أن حوالي 89 بالمائة سجلوا ما يُعرف بالنشاط البدني النشط المتقطع لأسلوب الحياة على جهاز التتبع.

وهذا نشاط بدني يستمر عادة لأقل من دقيقة ، وعادة ما يكون جزءًا من حياتنا اليومية. تتضمن بعض الأمثلة على هذا النوع من النشاط البدني اللعب مع الأطفال والحيوانات الأليفة ، أو حمل التسوق ، أو التسلق السريع للطابق العلوي ، أو المشي صعودًا أو الركض للحاق بقطار.

في المتوسط ، سجل المشاركون ثماني دفعات قصيرة من النشاط كل يوم ، بإجمالي أقل بقليل من أربع دقائق ونصف.

لقد وجدنا أن ثلاث إلى أربع دفعات قصيرة من النشاط يوميًا كانت مرتبطة بانخفاض يصل إلى 40٪ في الوفيات المبكرة لأي سبب ، وكذلك الوفاة بسبب السرطان. كما ارتبطت أيضًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 49٪.

وتميل الفوائد إلى التخفيف من دفعات النشاط القصيرة التي يحصل عليها الشخص. شوهدت أكبر المكاسب عند مقارنة أولئك الذين لديهم حوالي أربع إلى خمس نوبات في اليوم بمن لم يفعلوا شيئًا.

وهذه النتائج مذهلة ولكن يبدو أنها تتماشى مع ما أظهرته الأبحاث الأخرى. أظهرت التجارب على نطاق صغير أن جرعات صغيرة جدًا من النشاط المتقطع القوي يمكن أن تحسن اللياقة القلبية التنفسية ، وهي مؤشر حيوي على طول العمر.

وتم أيضًا إثبات أن التدريبات الرياضية عالية الكثافة (التدريبات القصيرة بين 10 و 30 دقيقة ، حيث تمارين قصيرة من التمارين المكثفة تليها فترات راحة) لها آثار إيجابية على التحكم في نسبة السكر في الدم ، والكوليسترول ، وضغط الدم ، والسمنة ، والتي قد تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن الدراسة الأخيرة هي الأولى التي تظهر وجود صلة بين النشاط البدني غير المنظم بفوائد صحية إيجابية.

