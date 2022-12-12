دوت الخليج -

حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 31 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 31 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة. وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت 4 خروقات بقصف مدفعي، و27 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة. وتواصل قوى العدوان إستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مناطق مختلفة بالحديدة، بشكل وحشي وإجرامي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.