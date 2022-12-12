أخبار اليمن : نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا

نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال إفريقياأسفرت نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي سُحبت اليوم الاثنين، في مقر الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف بالقاهرة، عن وقوع الوداد المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب شبيبة القبائل الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وفيتا كلوب الكونغولي.

فيما حلّ الأهلي المصري وصيف البطل في المجموعة الثانية مع صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني في تكرار لمجموعة الموسم الماضي، بالإضافة إلى القطن الكاميروني.

وجاء الرجاء المغربي في المجموعة الثالثة مع حوريا كوناكري الغيني، وسيمبا التنزاني، وفايبرز الأوغندي.

فيما جاءت المجموعة الرابعة عربية خالصة، بتواجد الترجي التونسي مع الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وتبدأ منافسات دور المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي يُقام بنظام خروج المهزوم.

وكان الوداد المغربي توّج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه في المباراة النهائية على الأهلي المصري 2 - صفر.