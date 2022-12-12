أخبار اليمن : 3 مخيمات للعلاج المجاني للعيون في عمران والحديدة

3 مخيمات للعلاج المجاني للعيون في عمران والحديدةتدشن جمعية الرعاية الصحية للمجتمعات المتضررة، السبت القادم، سلسلة مخيمات طبية مجانية في أمراض وجراحة العيون في إطار الذكرى السنوية للشهيد، تحت شعار “رحماء بينهم”.

وأوضح رئيس الجمعية الدكتور نشوان العطاب، أن الجمعية ستنفذ 3 مخيمات طبية خلال الفترة من 17 ديسمبر وحتى 19 يناير 2022م بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وبدعم من الهيئة العامة للزكاة وشركة يمن موبايل للهاتف النقال في محافظتي عمران والحديدة.

وأشار إلى أن تلك المخيمات تستهدف معاينة أكثر من سبعة آلاف حالة وإجراء أكثر من 600 عملية لإزالة المياه البيضاء والظفرة الملتحمة والأكياس الدهنية لتخفيف معاناة المواطنين جراء الظروف المادية الصعبة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار الجائر.

وذكر الدكتور العطاب أنه سيتم تدشين المخيم الـ ( 50)، السبت القادم في مستشفى حرف سفيان بمحافظة عمران بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان وبتمويل من شركة يمن موبايل كأول مخيم يقام في المحافظة.

وبيّن أنه سيتم تنفيذ المخيم الـ (51) في مستشفى الضحي الريفي بمحافظة الحديدة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023، فيما ستتم إقامة المخيم الـ (52) في مستشفى بيت الفقيه بالحديدة، خلال الفترة 14 يناير – 19 يناير 2022م، بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بتمويل الهيئة العامة للزكاة.

ودعا رئيس الجمعية، كافة رجال المال والأعمال والخيرين إلى المشاركة في دعم مثل هذه المخيمات الطبية الإغاثية التي ستقدم خدماتها مجانا للمرضى، وذلك في إطار مسئوليتهم الاجتماعية تجاه المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان الأمريكي السعودي.

وأكد أن هذه المخميات تأتي استكمالا للجهود الإغاثية الخيرية للمخيمات السابقة التي نفذتها الجمعية في عدة محافظات بمشاركة عدد من الاختصاصيين في أمراض العيون وكوادر صحية مؤهلة.