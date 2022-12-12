أخبار اليمن : أجواء باردة في 11 محافظة.. والأرصاد يحذر الصيادين

أجواء باردة في 11 محافظة.. والأرصاد يحذر الصيادين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء باردة إلى باردة نسبياً في 11 محافظة خلال الـ24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء قد تكون باردة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة نسبياً في المناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، إب، الضالع، المحويت وريمة.
وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب.
وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 4.6 في عمران، 5 في ذمار، 5.9 في صنعاء، 7.1 في السدة.
ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى المحافظات آنفة الذكر، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأجواء الباردة.
ودعا المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من الأجواء الباردة، مُنبهاً الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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