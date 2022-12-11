أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد صالح الضلعي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة العميد صالح الضلعيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد / صالح احمد الضلعي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع في مجال القوات المسلحة والامن.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد اللواء/عبدالسلام احمد الضلعي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وافراد اسرته، وكافة آل الضلعي بمديرية عيال سريح محافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..

