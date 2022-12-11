أخبار اليمن : في ذكرى حقوق الانسان .. تحالف العدوان يمنع دخول 800 صنفا دوائيا اليمن

في ذكرى حقوق الانسان .. تحالف العدوان يمنع دخول 800 صنفا دوائيا اليمنكشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، منع تحالف لعدوان لدخول 800 صنفا إلى اليمن بينها أدوية وعلاجات ومستلزمات طبية منها علاجات للسرطان والأسمدة الزراعية.

وقال في فعالية عامة نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليوم بصنعاء ، بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "الكرامة و الحرية و العدالة للجميع". ان العدالة التي تنادي بها الأمم المتحدة تنتهك في اليمن من قبل دول العدوان حيث قاموا بقصف السجون والمحاكم وأستهدفوا القضاة و المحامين.

مشيرا إلى أن إحتفال اليمن باليوم العالمي لحقوق الإنسان ياتي في ظل انقطاع للمرتبات بسبب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في العام 2016م من قبل من يدعون حماية حقوق الإنسان و ادواتهم من دول تحالف العدوان و مرتزقتهم

ولفت إلى ان سياسة التجويع شعار وسلاح يستخدمه العدوان ضد الشعب اليمني متجاهلا لمبدأ الكرامة والحرية والعدالة الذي ترفعه الأمم المتحدة شعارا لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

مبينا أن الكرامة و الحرية و العدالة شعارا زائف تتشدق به الأمم المتحدة في ظل صمتها المخزي إزاء ما تتعرض له اليمن منذ ثمان سنوات من حصار جائر تزداد بسببه معاناة الشعب اليمني كل يوم، وإغلاق للموانئ و المطارات .

وقال:" اليمن كانت من ضمن الدول التي وضعت المبادئ و المعايير الأممية الخاصة بحقوق الإنسان في العام 1943م "، مضيفا:" إلا ان الأمم المتحدة لا تطبقها في اليمن رغم انتهاكات دول العدوان لحقوق الإنسان بحق اليمنيين".

وفي الفعالية التي حضرها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب أشار وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار وانتهاكات وجرائم حرب مكتملة الأركان من قبل دول العدوان، في ظل صمت وتواطؤ أممي ودولي.

ولفت إلى أن الدول الكبرى التي تدعي حمايتها لحقوق الإنسان وتتشدق بمبادئ حقوق الإنسان هي أكثر من ينتهكها ، حيث تقود تحالف العدوان على اليمن وتمده بالأسلحة وترفض تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع جرائم العدوان كما تلاعبت بكثير من القرارات الأممية والدولية بشأن اليمن وعطلت الاتفاقيات والقانون الدولي.

وطالب الديلمي، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتحمل المسؤولية والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وشدد على ضرورة احترام الأمم المتحدة والدول الكبرى لحرية المعتقد لجميع البلدان بما فيها اليمن ..مؤكدا بأن مبادئ الشعب اليمني الدينية والإسلامية خط أحمر لا يمكن السماح لأحد التدخل فيها كائن من كان، وأن أي دعوات تتعارض مع قيمنا و ديننا، الجميع ضدها ، ولن يسمح به اليمنيين وهو ما أكدت عليه المواثيق الأممية

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أقيمت عقب الفعالية ورشة عمل بعنوان"من اجل النصرة للإنسانية و العدالة للشعوب" .

حضر الفعالية وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة و الطفولة أخلاق الشامي و عضوي مجلس الشورى حسيبة شنيف و نبيل الحمادي .

