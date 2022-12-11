أخبار اليمن : كرة جديدة في نصف نهائي كأس العالم 2022

كرة جديدة في نصف نهائي كأس العالم 2022كشفت شركة أديداس الألمانية لتصنيع المعدات والألبسة الرياضية، اليوم الأحد، أن الكرة المستخدمة في نصف نهائي ونهائي مونديال 2022 في قطر ستحمل إسم "الحلم" بدلاً من الرحلة المعتمدة في الأدوار السابقة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، صُنّعت كرة (الحلم) بمواصفات تكنولوجية هي نفسها المستخدمة في كرة (الرحلة)، والتي تقوم على نظام الكرة المتصلة الذي صممته أديداس، وهي تقنية أثبتت نجاحها في قطر عن طريق تحديد حالات التسلل أكثر سرعة ودقة.

وتعتمد هذه التقنية على بيانات توضع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر لتزود حكم الفيديو المساعد الـ (فار) بمعلومات آنية تمكّنه من اتخاذ القرارات الصحيحة.

ومن خلال التوفيق بين بيانات الكرة الواردة من جهاز الاستشعار المثبت على كرة (الحلم) وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، تقدم هذه التكنولوجيا الدعم اللازم للنظام شبه الآلي لتحديد وضعيات التسلل، مما يمكِن من التعرف بدقة متناهية على اللحظة التي لُعبت فيها الكرة خلال حالات التسلل غير الواضحة.

ويشار إلى أنه تمت مراعاة حماية البيئة في تصميم الكرة، فأُخذت في الاعتبار كل الجوانب المهمة في هذا الصدد، مما يجعل منها أول كرة في تاريخ الكرات الرسمية المستخدمة في نصف نهائي ونهائي كأس العالم تُصنع حصرياً من أحبار ومواد لاصقة مائية.

ويرتكز تصميم الكرة على أرضية ذهبية اللون عليها أشكال مثلثة صغيرة مستوحاة من الصحاري التي تحيط بالعاصمة الدوحة، أضيف إليها لون الكأس الأصلية للمونديال فضلاً عن خطوط بلون العلم القطري.