أخبار اليمن : فرنسا تضرب موعداً مع المغرب في نصف النهائي

فرنسا تضرب موعداً مع المغرب في نصف النهائي
ضرب المنتخب الفرنسي موعداً مع نظيره المغربي في نصف نهائي كأس العالم 2022، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت في ختام الدور ربع النهائي.
وافتتح أوريلين تشواميني لاعب الوسط التسجيل لفرنسا بتسديدة هائلة في الدقيقة 17، وأدرك كين التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعدما تعرض زميله بوكايو ساكا لخطأ من تشواميني داخل المنطقة.
وسجل جيرو بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من أنطوان غريزمان ليعيد التقدم لفرنسا في الدقيقة 78.
وحصل كين على فرصة جديدة للتعادل، بعدما احتسب ركلة جزاء بسبب خطأ ضد البديل ميسون ماونت، لكن قائد إنجلترا أطاح بالكرة عاليا قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق أمام أكثر من 68 ألف متفرج.
وستلعب فرنسا في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء أمام منتخب المغرب الذي صعق البرتغال وخرج فائزا 1-صفر ليصبح أول فريق عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المسابقة.
وفي المباراة الأخرى بقبل النهائي ستلعب الأرجنتين مع كرواتيا.
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