أخبار اليمن : رونالدو ينهار باكيا بعد الخروج من كأس العالم

رونالدو ينهار باكيا بعد الخروج من كأس العالمودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي على يد المغرب بعد خسارته بهدف دون رد، اليوم السبت.

وفور إطلاق صافرة النهاية، غادر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو أرض الملعب بعد انتهاء حلمه في الفوز باللقب.

ورصدت الكاميرات رونالدو وهو يخرج من الملعب باكيا، إذ لم يتمالك نفسه حتى بعد دخوله النفق المؤدي لغرف الملابس.

وبدأ رونالدو المباراة على مقاعد البدلاء، لكنه شارك في الشوط الثاني أثناء تأخر البرتغال بهدف يوسف النصيري.

يذكر أن مونديال قطر قد يكون الظهور الأخير لكريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاما في كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي، يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من المباراة التي تجمع في وقت لاحق اليوم بين فرنسا وإنجلترا.

