أخبار اليمن : 81 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

81 خرقاً جديداً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 81 خرقاً جديداً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت غارتين للطيران التجسسي على حيس والجبلية، واستحداث تحصينات قتالية في مقبنة.
وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً تحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، و5 خروقات بقصف مدفعي، و64 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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