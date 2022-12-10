أخبار اليمن : الأرجنتين تهزم هولندا بركلات الترجيح وتتأهل

الأرجنتين تهزم هولندا بركلات الترجيح وتتأهل
تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بفوزه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما في ربع النهائي بالتعادل 2-2.
وسجل ليونيل ميسي هدفاً من ركلة جزاء وصنع قبله آخر لناويل مولينا ليقود الأرجنتين للتقدم 2-صفر حتى الدقيقة 83.
وقلبت هولندا الطاولة بهدفين متأخرين للبديل فاوت فيخورست قبل نهاية الوقت الأصلي، واستمر التعادل في الوقت الإضافي.
وتصدى إميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين لركلة فيرجيل فان دايك الأولى وأخرى لستيفن برغهاوس.
وضرب منتخب الأرجنتين موعداً مرتقباً في نصف النهائي يوم الخميس المقبل مع كرواتيا التي أطاحت بالبرازيل بركلات الترجيح،
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