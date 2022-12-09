أخبار اليمن : مساء اليوم.. حملة تغريدات حول أبرز جرائم العدوان بحق أبناء اليمن

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مساء اليوم.. حملة تغريدات حول أبرز جرائم العدوان بحق أبناء اليمن

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول أبرز جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. مساء اليوم.. حملة تغريدات حول أبرز جرائم العدوان بحق أبناء اليمنتنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول أبرز جرائم العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ودعا منظمو الحملة، إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات، لإبراز جرائم العدوان بحق أبناء اليمن منذ ثمان سنوات على الهاشتاقين: #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان #HumanRightsDay ورابط بنك التغريدات: bit.ly/hrday2022

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