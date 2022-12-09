أخبار اليمن : كرواتيا تزيح البرازيل وتتأهل إلى المربع الذهبي

كرواتيا تزيح البرازيل وتتأهل إلى المربع الذهبيحجز منتخب كرواتيا أولى بطاقات الدور نصف النهائي في مونديال قطر 2022 بعد الفوز على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2، في مباراة قوية جمعتهما يوم الجمعة في ربع النهائي.

وبعد تعادل في الوقت الأصلي دون أهداف بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بمجهود فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

لكن برونو بتكوفيتش أدرك التعادل في الشوط الإضافي الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وأهدر رودريغو وماركينيوس ركلتين فيما نفذت كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، ركلاتها الأربع بنجاح لتنتظر مواجهة الأرجنتين أو هولندا على مكان بالمباراة النهائية.

وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها كرواتيا الدور نصف النهائي بعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضا في النهائي هذه المرة بنتيجة 2-4.

في المقابل، فشلت البرازيل مجدداً في تحقيق حلم التتويج باللقب للمرة السادسة والأولى منذ العام 2002.