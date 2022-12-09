أخبار اليمن : اليوم.. البرازيل تواجه كرواتيا.. والأرجنتين تلاقي هولندا

اليوم.. البرازيل تواجه كرواتيا.. والأرجنتين تلاقي هولنداتفتتح اليوم الجمعة مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك بمبارتين تجمع الأولى منتخب البرازيل بمواجهة المنتخب الكرواتي عند الساعة السادسة على استاد المدينة التعليمية ، فيما يلتقي المنتخبان الأرجنتيني والهولندي عند العاشرة مساءً على استاد لوسيل.

ويأمل المنتخب البرازيلي، الوحيد الذي شارك في جميع نسخ كأس العالم الـ22، في بلوغ الدور قبل النهائي للمونديال للمرة الـ12 في تاريخه بالبطولة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد خمسة ألقاب.

ومنذ تتويجه بلقبه الأخير في المونديال بنسخة عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، لم يتمكن منتخب البرازيل من اجتياز دور الثمانية سوى مرة وحيدة، حينما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 2014.

وبعدما قدم أداء متذبذبا خلال مشواره في مرحلة المجموعات بالمونديال القطري رغم تربعه على صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، قدم منتخب البرازيل أقوى عروضه بالنسخة الحالية، حينما اكتسح نظيره الكوري الجنوبي 4 / 1 في دور الـ16، ليحافظ على مقعده الدائم في دور الثمانية بالمونديال للنسخة الثامنة على التوالي، ويبعث رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه أكد خلالها قدومه بقوة للوقوف مجددا على منصة التتويج في نهاية المطاف.

من جانبه، يطمح منتخب كرواتيا، وصيف نسخة المونديال الماضي بروسيا ، في التأهل للمربع الذهبي لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

وفي اللقاء الثاني يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختبارا صعبا آخر نحو تحقيق حلمه في إعادة لقب كأس العالم لكرة القدم إلى بلاده من جديد، حينما يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره الهولندي بدور الثمانية لمونديال قطر 2022.

وتعتبر المباراة بمثابة نهائي مبكر للبطولة، حيث تعيد إلى الأذهان اللقاءات السابقة التي جمعت بين المنتخبين في كأس العالم، والتي كان أبرزها المباراة النهائية لنسخة المسابقة عام 1978 بالأرجنتين، والتي توج من خلالها منتخب راقصي التانجو بلقبه الأول في البطولة، عقب فوزه 3 / 1 على منتخب الطواحين.

ويأمل كلا المنتخبين في اقتناص بطاقة الترشح للمربع الذهبي في البطولة الأهم والأقوى في عالم الساحرة المستديرة، من أجل مواصلة أحلامهما، حيث يتطلع منتخب الأرجنتين للتتويج بلقبه الثالث في البطولة والأول منذ 36 عاما، في حين يبحث منتخب هولندا عن حمل كأس العالم للمرة الأولى، بعدما صعد للمباراة النهائية ثلاث مرات.