بدون خجل .. المشهورة السعودية هند القحطاني تروج لجسدها علناً بصورة مثيرة تحدت بها انجي خوري و رهف القنون

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 08 ديسمبر 2022 12:16 مساءً - تجاوزت الناشطة السعودية هند القحطاني، جميع الخطوط الحمراء باستعراض جسدها بطريقة جريئة.

ونشرت هند صورتها عبر “سناب شات” وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر يكشف صدرها بشكل صارخ.

وكتبت الناشطة السعودية في تعقيبها على الصورة: “جسم طبيعي 100% دون عمليات تجميل”.

وتعرضت هند لهجوم واسع من الناشطين الذين اتهموها بالترويج لجسدها بطريقة رخيصة.

هجوم لاذع

ومما جاء في التعليقات: “حسافه انها قحطانيه فيها قله حياء غير طبيعيه”.

وكتب آخر: ” استغفرالله غط الصدر”.

وعقب متابع: ” كمية رخص فيها غير طبيعية”.

ورأت ناشطة أن هند بدأت تخسر متابعيها، وكتبت: ” شي طبيعي اذا طاح سوقها تعرض السلعه كل شوي”.