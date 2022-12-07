أخبار اليمن : لسائقي السيارات والدراجات النارية.. تنبيه هام!

لسائقي السيارات والدراجات النارية.. تنبيه هام!
نبهت الإدارة العامة للمرور سائقي السيارات والدراجات النارية بالالتزام بالسرعة القانونية حرصاً على سلامتهم وسلامة أرواح الآخرين وممتلكاتهم.
وأوضحت إدارة المرور في تعميم أصدرته اليوم، أن الإحصائيات تشير إلى ارتفاع نسبة معدل الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة، وما تخلفه من آثار كارثية على الأرواح والممتلكات.
وأكدت أن شرطة المرور ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط سائقي السيارات والدراجات النارية المخالفين الذين يقودون مركباتهم بتهور واستهتار بالأرواح البريئة والممتلكات.
ودعت الجميع إلى التقيد بقواعد وأنظمة المرور والسرعة القانونية على الشوارع والطرق وتجنب أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من نتائج سلبية.
وحثت شرطة المرور المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي سائق مخالف يقود المركبة بصورة متهورة على الرقم "194" حفاظاً على السلامة العامة.
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