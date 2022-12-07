أخبار اليمن : شرف يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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شرف يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد زينا محمد غالب، بمناسبة استلام مهام منصبها كممثل للبرنامج في صنعاء. شرف يلتقي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائيالتقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد زينا محمد غالب، بمناسبة استلام مهام منصبها كممثل للبرنامج في صنعاء. وفي اللقاء رحب وزير الخارجية بالممثل الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .. مؤكداً أنها ستلقى كل أشكال الدعم والتسهيلات من وزارة الخارجية وكافة مؤسسات الدولة التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني. بدورها أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء، أن الوضع الإنساني في اليمن، يحظى باهتمام ورعاية الأمم المتحدة على كل المستويات.

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