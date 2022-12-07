أخبار اليمن : وزير الصحة يلتقي المديرة التنفيذية لليونيسف

وزير الصحة يلتقي المديرة التنفيذية لليونيسفالتقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم بصنعاء، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” كاثرين راسل، والوفد المرافق لها.

وخلال اللقاء أشار الوزير المتوكل إلى أهمية الزيارة للاطلاع عن كثب على حجم الكارثة الإنسانية في اليمن خاصة ما يتعرض له الأطفال والنساء نتيجة استمرار العدوان والحصار.

وأكد أن النساء والأطفال تعرّضوا للاستهداف المباشر من قِبل دول العدوان، ما تسبب في معاناة نفسية وجسدية طويلة المدى.. مبيناً أن العدوان قتل أكثر من ثمانية آلاف طفل وامرأه على مدى ثمان سنوات.

ولفت إلى أن جرائم العدوان مستمرة من خلال زيادة حالات التشوّه الجنيني الناتجة عن الغارات والقنابل العنقودية، مبينا أن مستشفى السبعين يشهد الكثير من تلك الحالات.

واستعرض وزير الصحة، احتياجات القطاع الصحي فيما يتعلق بالطفولة، والتي يُعوّل على اليونيسف توفيرها لضمان حماية المواليد والأطفال من الأمراض الفتاكة والمهددة للحياة من خلال توفير حضانات وأدوية.. مؤكداً ضرورة استمرار الدعم للاحتياجات الملحة وتوسيع وتشغيل المراكز والوحدات الصحية.

وحث على تقييم عمل منظمة اليونيسف خلال الفترة الماضية، وتعزيز العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وسلم وزير الصحة للمسؤولة الأممية، عدداً من الملفات حول جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق الأطفال والنساء.

وطالب المنظمة برفع الصوت عاليا في المحافل الدولية عن حجم الكارثة التي يعيشها أطفال اليمن.

من جانبها أشارت المديرة التنفيذية لليونيسف إلى أنها اطلعت خلال زيارتها لمستشفى السبعين للأمومة والطفولة على الوضع الصحي.. مؤكدة أن هناك احتياجاً كبيراً وستعمل على حشد الدعم من قبل المانحين.

وأكدت الحرص على تعزيز التعاون بين المنظمة والوزارة والعمل وفق خطة مشتركة لتخفيف معاناة الأطفال في اليمن.