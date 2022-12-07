أخبار اليمن : مواعيد مباريات دور الـ8 من كأس العالم 2022

مواعيد مباريات دور الـ8 من كأس العالم 2022تترقب جماهير كرة القدم في محافظات اليمن، مواجهات دور الـ8 لبطولة كأس العالم قطر 2022، والذي يشهد مواجهات قوية.

وانطلق مونديال قطر 2022، في 20 نوفمبر الماضي، ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، بحلول المباراة النهائية للبطولة.

ومن المقرر أن تقام المواجهات في ثمن نهائي البطولة خلال يومي 9 و 10 ديسمبر الحالي.

وحسب بيانات (الفيفا) فسوف يلتقى في المباراة الأولى منتخب كرواتيا ضد البرازيل يوم الجمعة 9 ديسمبر، الساعة السادسة بتوقيت صنعاء ، في ملعب المدينة التعليمية.

وفي المباراة الثانية يلتقى منتخب هولندا مع الأرجنتين، الساعة العاشرة مساء بتوقيت صنعاء ، على ملعب لوسيل.

ويوم السبت 10 ديسمبر 2022م، يلتقى في المباراة الأولى منتخب المغرب مع البرتغال عند الساعة السادسة بتوقيت صنعاء، على ملعب الثمامة.

فيما تقام المبارة الثانية بين إنجلترا وفرنسا الساعة العاشرة بتوقيت صنعاء ، في ملعب ستاد البيت.

ومن المقرر أن تقام مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022 على ستاد خليفة الدولي، يوم 17 ديسمبر 2022، في تمام السادسة مساءً بتوقيت صنعاء .

بينما تم تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، يوم 18 ديسمبر 2022 على ملعب لوسيل الدولي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت صنعاء.

