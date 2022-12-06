أخبار اليمن : المغرب يتجاوز أسبانيا بصمود اسطوري إلى ربع النهائي.. كأس العالم 2022

المغرب يتجاوز أسبانيا بصمود اسطوري إلى ربع النهائي.. كأس العالم 2022حسم منتخب المغرب تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022، بفوزه بركلات الترجيح 3/ صفر على اسبانيا في لقاء صعب جمعهما الليلة في ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وبهذا الفوز ينتظر منتخب المغرب الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا الليلة لمواجهته يوم السبت 10 ديسمبر/ كانون الاول في ملعب الثمانة ضمن تصفيات ربع النهائي.

وتألق حارس المرمى المغربي ياسين بونو خلال الوقت الأصلي من مباراة أسود الأطلس وإسبانيا، كما تمكن من صد أول ركلة ترجيح.

وتمكن ياسين بونو من التصدي لعدة هجمات خطرة شنها المنتخب الإسباني خاصة في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليسهم في انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ومن ثم الحفاظ على حظوظ منتخب المغرب حتى الأشواط الإضافية.

و تأهل المغرب متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.. من تعادل أمام كرواتيا (0-0)، وانتصارين أمام بلجيكا وكندا (2-0) و2-1، على الترتيب.

فيما تأهل منتخب إسبانيا من دور المجموعات وصيفا للمجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط.. بعد الفوز على كوستاريكا (7-0)، والتعادل أمام ألمانيا (1-1)، والسقوط أمام اليابان (2-1).

وأجرى المنتخب المغربي خلال الشوط الثاني 5 تبديلات، وذلك بدخول جواد ياميق مكان نايف أكرد، ويحيى عطية الله مكان نصير مزراوي، وعبد الحميد الصابيري بدلا من يوسف النصيري، كما شارك وليد شديرة مكان سليم أملاح، فيما حل عبد الصمد الزلزولي بديلا لسفيان بوفال.

