أخبار اليمن : تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانياتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم صوب استاد «المدينة التعليمية»، المستضيف للمواجهة المرتقبة بين أسود الأطلس والماتادور، حيث ازدادت عمليات البحث حول تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا والمعلقين، والمقرر أن تنطلق مساء اليوم في إطار منافسات ختام منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقام على الأراضي القطرية.

ويمكن مشاهدة مباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم اليوم في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، والسابعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والرابعة عصرًا بتوقيت تونس، والثالثة عصرًا بتوقيت جرينتش، عبر القنوات العربية المشفرة على النايل سات.

وتذاع مباراة المغرب وإسبانيا والمعلقين في كأس العالم عبر القنوات الآتية:

- قناة beIN Sports HD 1 Max بتعليق جواد بدة.

- قناة beIN 4K HDR بتعليق جواد بدة.

- قناة Alkass EXTRA One HD بتعليق خليل البلوشي.

- قناة Alkass Three HD بتعليق هيكل الصغير.

- قناة Arryadia TNT HD المفتوحة بتعليق هشام فرج.

تردد قناة «beIN SPORTS HD «1.2.3

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة «beIN SPORTS HD «4.5.6

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة الكأس

تردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قنوات تنقل مباراة المغرب وإسبانيا

يوجد العديد من القنوات الأخرى الناقلة لمباراة المغرب وإسبانيا في كأس العالم، وهي:

ARD Das Erste

Rai 1

ZDF

TVT International

BBC One

TRT 1 HD

TVE La 1 HD

SuperSport Maximo 1

1TV Georgia

ITV 1 London

TVR 1

STV HD (scotland)

Gabon 1ere

GRTS TV Gambia

beIN Sports HD 3 Max

KBC 1 Kenya

beIN Sports Connect

beIN Sports HD 5 Max.

