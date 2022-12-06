أخبار اليمن : تحذير.. تفجير مرتقب للألغام في الحديدة

تحذير.. تفجير مرتقب للألغام في الحديدةأعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أنه سيتم اليوم الثلاثاء إتلاف كميات كبيرة من مخلفات الحرب، التي تم اكتشافها وجمعها من قبل الفرق الميدانية العاملة في الحديدة.

وأوضح المركز في بيان له، أن فريق التخلص من القذائف التابع للمركز سيقوم بعملية الإتلاف ظهرا بجوار منصة العروض في مديرية الحوك.

ودعا المواطنين في المدينة والسكان القريبين من موقع الإتلاف إلى عدم الخوف من أصوات الانفجارات، وعدم الاقتراب من الموقع حفاظاً على سلامتهم.

