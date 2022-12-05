نميمة الفن: كيم كارداشيان تتخطى حدود الجرأة بإطلالة فاضحة ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 06 ديسمبر 2022 12:44 صباحاً - نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام وظهرت كيم في الصور، وهي ترتدي سروال مزركش باللون الأبيض الأزرق والرمادي، مع حذاء أسود طويل حتى منتصف الفـخذ.

كما لبقت عليه كروب توب لون أسود قصير، حيث أظهر كامل بـ.طـ.نها وكتـ.فيها، ولم يغـ.ط إلا جزءاً قليلاً من صـ.در.ها، واعتمرت نظارات شمسية سوداء اللون من اجل الوقاية من اشعة الشمس. وبدت كارداشيان في الصور، في غاية الجـ.رأة، كما بدا واضحاً مدى محافظتها على رشاقة جـ.سـدها واهتمامها بتفاصيله. ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

وحصد المنشور حوالى مليون إعجاب و6850 تعليق خلال أقل من ست ساعات بعد نشره وتفاعل المتابعون مع الصور على نطاق واسع، حيث أعربوا عن إعجابهم بإطلالة النجمة الأميركية، كما أثنوا على جمالها ورشاقتها وأثنوا على تغييرها لون شعرها إلى الأشقر.

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