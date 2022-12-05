أخبار اليمن : إنجلترا تتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022

إنجلترا تتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022تأهلت إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بفوزها على السنغال 3-صفر، في الدور ثمن النهائي على استاد البيت في مدينة الخور.

وافتتح جوردان هندرسون التسجيل لمنتخب "الاسود الثلاثة" (38) قبل أن يوقّع القائد هاري كاين، أفضل هدّاف في روسيا 2018، أخيرًا على هدفه الاول في قطر (45+3)، ويضيف بوكايو ساكا الثالث (57). وضربت إنكلترا موعدًا ناريًا في دور الثمانية على الملعب ذاته السبت المقبل مع فرنسا الفائزة على بولندا 3-1.

وحرمت إنجلترا بطل إفريقيا من بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 2002، عندما حقق الإنجاز بقيادة مدربه الحالي أليو سيسيه.

وهذه المرة العاشرة التي تبلغ إنجلترا الدور ربع النهائي والثانية تواليًا، علمًا أنها سقطت في نصف نهائي 2018 أمام كرواتيا.

ولا تزال إنجلترا تلهث خلف لقب عالمي ثانٍ منذ أن حققت الاول على أرضها في 1966، بينما انتهى مشوارها عند دور الأربعة مرتين في 1990 و2018.

أما السنغال ورغم انتكاستها قبل البطولة بغياب مهاجمها ونجم بارين ميونيخ الالماني ساديو مانيه للاصابة، نجحت في حجز بطاقتها الى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد تجاوزها خسارة افتتاحية أمام هولندا صفر-2 بالفوز على قطر المضيفة 3-1 ثم الإكوادور 2-1.

وغاب رحيم ستيرلينغ الذي شارك أساسيًا في أول مباراتين عن المواجهة ولم يتواجد حتى على مقاعد الاحتياط "لظروف عائلية" وفق ما أفاد حساب المنتخب قبل المباراة.

