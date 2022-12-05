أخبار اليمن : عودة 9 صيادين كانوا محتجزين لدى المرتزقة

عودة 9 صيادين كانوا محتجزين لدى المرتزقةاستقبلت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تسعة صيادين كانوا محتجزين لدى مرتزقة تحالف العدوان السعودي، منذُ أكثر من 40 يوماً.

وأوضح مدير مركز الإنزال السمكي في مديرية اللحية، محمد رزق، أنه تم ترتيب استقبال الصيادين بالتعاون مع مصلحة خفر السواحل قطاع اللحية وميدي، وضمن المساعي المبذولة من لجنة دعم ومتابعة قضايا الصيادين المختطفين وأسرهم، التي تم تشكيلها مؤخرا في المحافظة.

وبيّن أنه تم استقبالهم وتقديم مساعدات مالية رمزية من اللجنة، بهدف التخفيف من معاناتهم.

وذكر الصيادون أن مجموعة من مرتزقة العدوان، تقلّهم أربعة زوارق بحرية، قامت باختطافهم أثناء ممارستهم الصيد على متن ثلاثة قوارب قبالة جزيرة الشعبين الواقعة غرب منطقة بحيص التابعة لمديرية ميدي محافظة حجة، التي ينتمي لها الصيادون.

وأوضحوا أنه تم اقتيادهم إلى منطقة حيران الواقعة تحت سيطرة العدوان، وسجنهم، وأنه مورست بحقهم شتى أنواع التعذيب والمعاملة السيئة، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، ومصادرة كافة معدات الصيد، وإتلاف أحد محركات قوارب الصيد التابعة لهم.

وتأتي جريمة الاختطاف والتعذيب، التي طالت الصيادين، ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوى تحالف العدوان ومرتزقته بحق الصيادين اليمنيين العُزل، وفي ظل صمت المجتمع الدولي المعيب.