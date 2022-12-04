أخبار اليمن : النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الأرصاد الجوية

النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الأرصاد الجويةواصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، مناقشة مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2022م، على ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، والتقرير التكميلي للجنة بشأن ذلك.

وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة ووكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد طالب جبل، والوكيل المساعد لقطاع الأرصاد بهيئة الطيران المدني محمد سعيد حميد، ورئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء عبدالفتاح عبدالكريم المداني وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة .. أرجأ المجلس استكمال مناقشة المشروع إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة تطرق أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم إلى عدد من القضايا العامة ومنها تفاقم بعض الاشكالات المتعلقة بالأراضي في محافظة الحديد.

وشددوا على أهمية مناقشة التقارير التي أنجزها المجلس بهذا الخصوص بحضور الجانب الحكومي ووضع الحلول الكفيلة بإنصاف المواطنين ووضع حد لأي تجاوزات أو مخالفات.

وأقر المجلس حضور وزيري الإدارة المحلية والداخلية، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق بشأن مشكلة الأراضي في منطقة القصرة بالجروبة مديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة والإشكالات الناتجة عن تفاقم مشكلة الأراضي وإيجاد الحلول المناسبة وفقًا للأطر القانونية التي تكفل حماية ممتلكات المواطنين.

إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس علي علي حسين المنبهي إلى سؤال موجه لوزير الصحة العامة والسكان، فيما يتعلق بالأسباب والدوافع القانونية وراء إغلاق الوزارة لمستشفى يوني مكس في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة .. مطالباً بحضور وزير الصحة، للرد على الأسئلة والإستفسارات الموجهة اليه في أقرب وقت.

وفي سياق متصل استمع مجلس النواب من عضو المجلس نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير الصناعة والتجارة، بخصوص المبررات القانونية لإغلاق بعض الأفران والمخابز من قبل مكاتب الصناعة والتجارة في بعض المحافظات، وما يتعلق بالإجراءات التي يتم اتخاذها لإلزام المخابز والأفران بالتقيد بالأسعار والأوزان الفعلية، فضلا عن تحري الجودة وتفعيل الرقابة الدورية عليها، وضبط المخالفين.

وطالب عضو مجلس النواب الورقي، بحضور وزير الصناعة والتجارة، للرد على الأسئلة والإستفسارات الموجهة إليه في أقرب وقت.