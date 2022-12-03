أخبار اليمن : شهيد بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في الجوف

شهيد بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان في الجوفاستشهد مواطن اليوم بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في منطقة الباطن بمديرية المتون محافظة الجوف.

وأوضح مصدر أمني، ان المواطن ناصر حمد يحيى خفران والبالغ من العمر 45 عاماً، استشهد بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان وهو يعمل في مزرعته.

وكان المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أكد أن إجمالي ضحايا مخلفات العدوان من الألغام والقنابل العنقودية خلال شهر نوفمبر المنصرم، بلغ 11 شهيداً و38 جريحاً في مختلف المحافظات.