نميمة الفن: شاب يحمم رولا يموت عارية وهي توثق ذلك بالفيديو ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 03 ديسمبر 2022 09:07 مساءً - نشرت ​رولا يموت​ على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عبر خاصية الستوري مقطع فيديو، وظهرت رولا بالفيديو وهي عارية توثق إستحمامها من قبل شخص غريب.

تلقى رواد مواقع التواصل الإجتماعي صدمة كبيرة بعد نشر يموت للفيديو، وكالعادة انقسم المتابعون بين من أثنى على جرأتها، وبين من هاجمها، لأنه اعتبر ان الاطلالة جريئة جداً، خصوصاً في المجتمع العربي، مع انها ليست المرة الاولى التي تنشر فيها رولا هذا النوع من المحتوى.

يذكر أن متابعي يموت تداولوا لها مسبقا، مقطع فيديو وهي عارية تماما وتستحم، كانت نشرته في صفحتها الخاصة، ما أحدث ضجة هو ان هذا الفيديو حصد 2 مليون مشاهدة، ما يعتبر رقما ضخما.

ويمتنع دوت الخليج عن نشر الفديو احتراماً لمتابعينا الكرام