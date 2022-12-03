أخبار اليمن : أجواء باردة في أغلب المناطق وتحذير للمواطنين

أجواء باردة في أغلب المناطق وتحذير للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء باردة إلى شديدة البرودة، في عدة محافظات، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من تلك الأجواء خلال الـ24 ساعة القادمة.
وأفاد المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات ذمار، عمران، صنعاء، صعدة والبيضاء، وقد تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها مابين 2 - 6 درجات مئوية.
ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في المناطق المرتفعة من محافظات إب، الضالع، شرق محافظة لحج وغرب محافظتي الجوف ومأرب، وستتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها مابين 6- 9 درجات مئوية.
وأشار المركز إلى هبوب رياح نشطة قد تصل أقصى سرعة لها إلى 28 عقدة على جنوب البحر الأحمر و مدخل باب المندب.
وأوضح أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 3 في ذمار، 3.5 في عمران، 3.8 في صنعاء، 7.5 في السدة، 9.5 في إب.
وحذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر والمسافرين إلى تلك المحافظات من الأجواء الباردة، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها وحماية المحاصيل الزراعية.
ونبه الصيادين ومرتادي البحر جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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