أخبار اليمن : يمنية تضع 3 توائم إناث في مستشفى عمران

يمنية تضع 3 توائم إناث في مستشفى عمران
وضعت امرأة ثلاثينية من مديرية جبل عيال يزيد اليوم بمستشفى عمران العام للأمومة والطفولة 3 توائم إناث.
وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور هادي الحمزي، أن كادراً طبياً بمستشفى عمران العام نجح في مساعدة امرأة على الولادة الطبيعية بثلاثة توائم إناث، مؤكداً أن صحة الأم والمواليد الثلاث في صحة جيدة وحالتهم مستقرة.
وأشار إلى أن هذه الولادة تعد الثانية التي شهدها المستشفى خلال الشهر الحالي .. مشيداً بدور الفريق الطبي بقسم الطوارئ التوليدية وجهود الكوادر الطبية في المستشفى في تحسين خدمات الرعاية الصحية في ظل الظروف الصعبة التي فرضها العدوان والحصار.
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