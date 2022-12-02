شاهد .. النجمة التركية هاندا أرتشيل تشعل مواقع التواصل وتنزع ثوب الحياء بمفاتنها المكشوفة علي البحر

فنون - كتب سعد محمود في الجمعه 2 ديسمبر 2022 11:47 صباحاً - دائما ما تتصدر النجمه عند ارتشيل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد نشر الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها على حسابها الخاص على الانستغرام، حيث تصدرت النجمه التركيه هاندا ارتشيل نجمه بطل مسلسل انت اطرق بابي.

والتي تصدرت المشهد تصدرت مواقع البحث تامه في الاونه الاخيره، بسبب ما قامت به النجم التركيه.

ظهرت النجمه التركيه على موقعي الخاص وهي ترتدي فستان من اللون الاسود القصير للغايه والمفتوح بدرجه كبيره جدا من جهه الصدر والكتفين، ومفتوح من اسفل مما ابرز عن سقيها بصوره في غايه الروعه والجمال، وتركت شعرها على كتفيها في اطلاله راعيه خطفت انظار الجميع حولها.

قامت النجمه هاندا ارتيشيل بعمل حركات مثيره لفتت انظار الجميع حولها، حيث دائما ما تنظر ما تظهر هاندا ارتشيل بمظاهر جريئه للغايه، ما تقوم باستعراض بعض من جسدها حين ترتدي ملابس مكشوفه امام الجميع.

واستطاعت النجم التركيه هاندا ارتشيل اثاره الجدل مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما فعلته مع النجم التركي بوراك دينيز والتي قامت بتقبيله امام الجميع، وفي صور هبت مواقع التواصل وتصدرت بحث بسبب هذه الصور الجريئه.

مواقع التواصل اجتماعي دائما ما تقوم بعمل اشاعات كبيره جدا حول بعض النجوم، وخاصه الاشعه التي دارت حول الفنانه هاندا ارتشيل حيث ان الصور كانت ماخوذه من احد مسلسلات التي قامت بها.