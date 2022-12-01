أخبار اليمن : ابتداءً من الجمعة.. تسعيرة جديدة لـ"الغاز" في صنعاء

ابتداءً من الجمعة.. تسعيرة جديدة لـ"الغاز" في صنعاء
أكدت الشركة اليمنية للغاز أنه إبتداءً من يوم غد الجمعة، ستبدأ بتوزيع كميات من الغاز المستورد من السفينة ليدي ساره 3 الواصلة إلى ميناء الحديدة في أكتوبر الماضي.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة على معصار، أنه سيتم توزيع الغاز للسيارات وكذلك لتعبئة اسطوانات المواطنين.. مبينا أن سعر الغاز من هذه السفينة سيكون " 326.25 " ريال للتر الواحد، و(6525 ريال) للأسطوانة ٢٠ لتر.
ونوه معصار إلى أن الدوام سيكون بشكل يومي للفترتين الصباحية والمسائية.
وأهاب الناطق الرسمي للشركة بجميع المواقع الإخبارية والقنوات عدم استقاء أي معلومات من اي موقع غير موقع الناطق الرسمي للشركة، حيث لا يوجد اي موقع للشركة غير موقع الناطق الرسمي.
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