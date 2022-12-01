أخبار اليمن : ضبط 1215 مخالفة مرورية في أمانة العاصمة

ضبط 1215 مخالفة مرورية في أمانة العاصمة
ضبطت وحدة الضبط المروري بأمانة العاصمة، خلال شهر ربيع الثاني الماضي، ألفا و215 مخالفة مرورية.
وأوضح تقرير صادر عن شرطة المرور، أنه تم تحرير محاضر مخالفات لـ9 آلاف و310 مخالفة مرورية مختلفة، منها 179 مخالفة عكس خط ووقوف عشوائي.
ولفت التقرير إلى أن وحدة الضبط المروري رفعت خلال الفترة نفسها ألفا و36 سيارة خردة ومتهالكة وبسطات من الشوارع بالتعاون مع مكتب الأشغال بالأمانة وفروعه بالمديريات.
وذكر أنه تم تحرير 312 تعهدا للمخالفين لقواعد المرور، حرصاً على سلامة الجميع والحد من الازدحامات والحوادث المرورية.
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