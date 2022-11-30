أخبار اليمن : القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بـ30 نوفمبر

القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بـ30 نوفمبرتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من الامين العام المساعد لقطاع المرأة الاستاذة فاطمة الخطري بمناسبة العيد الوطني الـ55 ليوم الاستقلال 30 نوفمبر، ينشر دوت الخليج فيما يلي نصها:

الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

الأخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام - الكرام

الأخ أمين عام المؤتمر الشعبي العام

الأخوة الأمناء المساعدون

تحية طيبة وبعد:

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية ان يبعث اليكم ازكى التحايا واسمى التهاني واطيب التبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني ﺍﻟـ55 للاستقلال في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ، والذي كان تتويجاً عظيماً لنضالات شعبنا في مقاومة الاستعمار البريطاني وإجباره على الرحيل وتجسيداً لأروع صور التلاحم النضالي لشعبنا اليمني العظيم على مستوى مختلف ربوع الوطن.

وبهذه المناسبة العظيمة ندعو الله لكم بالعون والتوفيق في قيادة تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها وطننا الغالي.

وكل عام وأنتم وتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واليمن بألف خير،،،

فاطمة الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة

