نميمة الفن: لورديانا جننت الشباب بوصلة رقص بالمايوه والمتابعين: فرمت فيفي عبدة وصافيناز

فنون - كتب سعد محمود في الاربعاء 30 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - وأطلت لورديانا من أحد الأماكن الطبيعية في البرازيل، وهي ترقص بالمايوه بطريقة مثيرة.

وتفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو، الذي حقق نسب مشاهدات عالية.

وكانت لورديانا تعرضت للكثير من الإنتقادات، بعد نشرها صورة بالمايوه، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت لورديانا بصورة إعتبرها المتابعون جريئة بمايوه أثناء جولتها في الأماكن الطبيعية في بلدها الأم البرازيل.

وتلقت لورديانا الكثير من الإنتقادات في التعليقات التي تركت على الصورة بسبب جرأتها والمايوه المثير الذي إرتدته.