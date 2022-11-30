أخبار اليمن : الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ55 للاستقلال

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ55 للاستقلالرفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة العيد الـ55 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.. جاء فيها:

الأخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

ﻳﺴﺮﻧﻲ أن أرفع اليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العيد الوطني ﺍﻟـ55 للاستقلال في ﺍلـ30 ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋﺎﻡ 1967ﻡ، والذي كان ملحمة نضالية جسدت اللحمة الوطنية المنتصرة لليمن ارضا وإنسانا وواحدية الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر.

التحية والتقدير لكل المناضلين الأحرار الذين صنعوا فجر الاستقلال ـ الثلاثين من نوفمبر ـ ولشهداء الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر وكل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء العدوان الغاشم الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات ومن خلفهم قوى الاستعمار القديم وهو ما يجعلها مناسبة نؤكد فيها حق شعبنا اليمني أن يقاوم ويقارع المحتلين الجدد الذين يدنسون بعض مناطق وطننا العزيز، داعياً كل أبناء شعبنا إلى مقارعة المحتلين الجدد حتى طردهم وتحقيق استقلالهم مرة أخرى كما فعلوا مع كل الغزاة والمحتلين عبر مختلف مراحل التاريخ.

مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة متمنيين لكم دوام الصحة والتوفيق في مهامكم الوطنية والتنظيمية.

اخوكم الشيخ/

جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام