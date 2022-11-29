أخبار اليمن : تأهل هولندا والسنغال لثمن نهائي مونديال 2022

تأهل هولندا والسنغال لثمن نهائي مونديال 2022لحق المنتخبان الهولندي والسنغالي بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي مونديال 2022، إثر فوز الأول على مضيفه القطري بهدفين دون رد، وانتصار الثاني على نظيره الإكوادوري بنتيجة 2-1 اليوم، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وضمنت هولندا صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفوزها على قطر، المستضيفة بهدفين دون رد، سجلهما كودي غاكبو وفرينكي دي يونغ في الدقيقتين 26 و49.

على الجانب الآخر، تلقت قطر هزيمتها الثالثة، لتكون أول بلد مستضيف في التاريخ يخسر منتخبها جميع مبارياته في مرحلة المجموعات.

ورافقت السنغال، نظيرتها هولندا إلى ثمن النهائي، وذلك للمرة الثانية في تاريخها عقب فوزها على الإكوادور بهدفين مقابل هدف.

وتقدمت السنغال قبل نهاية الشوط الأول بهدف سجله إسماعيلا سار، وذلك من ركلة جزاء.

ورغم أن الإكوادور تعادلت في النتيجة بالدقيقة 68 بواسطة مويسيس كايدسيو، لكن القائد كاليدو كوليبالي منح التقدم مجدداً للسنغال في الدقيقة 70.

وبتلك النتيحة، تأهلت السنغال كوصيفة عن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين، وخسارة ضد هولندا، فيما ودعت الإكوادور بتواجدها ثالثاً بـ4 نقاط.