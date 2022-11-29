أخبار اليمن : البرتغال ثالث المتأهلين لثمن نهائي مونديال 2022

البرتغال ثالث المتأهلين لثمن نهائي مونديال 2022تمكن المنتخب البرتغالي من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على حساب الأوروغواي بنتيجة 2 - صفر، في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين، في الجولة الثانية.

وسجل برونو فيرنانديز الهدف الأول في الدقيقة 54، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب أوروغواي عند نقطة واحدة في المركز الأخير بفارق الأهداف خلف كوريا الجنوبية، فيما يحتل منتخب غانا المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويختتم المنتخب البرتغالي مواجهاته بدور المجموعات بمواجهة كوريا الجنوبية يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب منتخب أوروغواي مع نظيره الغاني في اليوم نفسه.